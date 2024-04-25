Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

Федоров розповів, які компанії не можуть бути резидентами Дія.City

158

Завдяки законопроєкту № 9319, який парламент вже ухвалив у першому читанні, Дія.City стане доступнішим для стартапів.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

«Навіть найменші технологічні компанії зможуть ставати резидентами Дія.City. Для них будуть доступні найкращі в Європі податкові ставки та всі інструменти для масштабування й залучення інвестицій», - заявив очільник Мінцифри.

Окрім того, він наголосив на важливій нормі законопроєкту про "російський слід у компаніях".

«Після ухвалення законопроєкту компанії, у структурі власності яких є резиденти рф, не зможуть бути резидентами Дія.City. Незалежно від того, де вони зараз живуть», - підкреслив Федоров.

Федоров, Дія.City
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 25 апреля 2024
Среда, 24 апреля 2024
Вторник, 23 апреля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023