Федоров розповів, які компанії не можуть бути резидентами Дія.City

Завдяки законопроєкту № 9319, який парламент вже ухвалив у першому читанні, Дія.City стане доступнішим для стартапів.
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
«Навіть найменші технологічні компанії зможуть ставати резидентами Дія.City. Для них будуть доступні найкращі в Європі податкові ставки та всі інструменти для масштабування й залучення інвестицій», - заявив очільник Мінцифри.
Окрім того, він наголосив на важливій нормі законопроєкту про "російський слід у компаніях".
«Після ухвалення законопроєкту компанії, у структурі власності яких є резиденти рф, не зможуть бути резидентами Дія.City. Незалежно від того, де вони зараз живуть», - підкреслив Федоров.
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