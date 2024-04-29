В Україні переселенцям "першої хвилі" продовжено виплати

В Україні людям, які переселилися зі сходу України з 2014 року через вторгнення рф, яких умовно називають ВПО "першої хвилі", продовжено виплати, але з деякими умовами.

Про це пише Апостроф з посиланням на допис "Юридичного порадника для ВПО" у Facebook.

"Відповідно до пункту 13 Порядку надання допомоги на проживання ВПО, виплату може бути продовжено ще на один 6-місячний період за умови їх відповідності певним критеріям", - йдеться у повідомленні.

Автоматично продовження виплат отримають:

непрацездатні особи, у тому числі які досягли пенсійного віку, та розмір пенсії яких не перевищує 9 444 грн;

особи з інвалідністю І чи ІІ групи;

діти з інвалідністю;

діти, без інвалідності, але мають тяжкі захворювання;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа віком до 23 років, у тому числі такими, що перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях;

батьки-вихователі, прийомні батьки та опікуни (піклувальники).

Категорії ВПО, які мають право на продовження виплат за заявою особисто на себе:

діти, які прибули без супроводу законного представника;

діти, влаштовані у ній патронатного вихователя;

патронатні вихователі;

діти без батьківського піклування та тимчасово влаштовані у сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу;

вагітні жінки після 30-го тижня вагітності (27-го тижня вагітності - для жінок, які віднесені до I-IV категорій осіб, які постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС), що підтверджується медичним висновком;

особи, які втратили працездатність, але не мають права на отримання пенсії чи соцдопомоги, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача у такій сім'ї не перевищує 9444 грн;

особи з інвалідністю ІІІ групи, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача у такій сім'ї не перевищує 9 444 грн;

особи, які мають тяжкі форми захворювань, що підтверджується;

документально, але при цьому статусу інвалідності не надано.

Також для продовження виплат особа повинна відповідати майновим критеріям і не проживати на окупованій території.