У Офісі генпрокурора назвали кількість відкритих справ щодо ухилення від призову

Правоохоронці відкрили понад 10,7 тисячі кримінальних справ через ухилення від призову на військову службу з початку повномасштабного вторгнення росії.
Про це повідомило Громадське з посиланням на відповідь Офісу генпрокурора.
Вказано, що надані дані стосуються кримінальних проваджень за статтею 336 Кримінального кодексу України – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.
У 2022 році таких кримінальних проваджень було зареєстровано 2431, а у 2023 їхня кількість зросла до 6745.
Приблизно такою самою динаміка залишається й цьогоріч. За три місяці 2024 року щодо ухилення від призову вже відкрили понад 1500 справ.
Водночас, як свідчить статистика 2022-2023 років, приблизно половину проваджень закривають іще на досудовому етапі:
До судового розгляду доходять менше третини справ. У 2022-му до суду було направлено 446 проваджень, у 2023-му – 1768, за 3 місяці 2024-го – 258.
"Втім, скільки українців отримали вироки в цих судових справах (скільки з них умовних, а скільки реальних термінів ув’язнення) – на момент публікації новини в Офісі генпрокурора нам не відповіли", – пишуть журналісти.