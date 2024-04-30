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У Офісі генпрокурора назвали кількість відкритих справ щодо ухилення від призову

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Правоохоронці відкрили понад 10,7 тисячі кримінальних справ через ухилення від призову на військову службу з початку повномасштабного вторгнення росії.

Про це повідомило Громадське з посиланням на відповідь Офісу генпрокурора.

Вказано, що надані дані стосуються кримінальних проваджень за статтею 336 Кримінального кодексу України – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.

У 2022 році таких кримінальних проваджень було зареєстровано 2431, а у 2023 їхня кількість зросла до 6745.

Приблизно такою самою динаміка залишається й цьогоріч. За три місяці 2024 року щодо ухилення від призову вже відкрили понад 1500 справ.

Водночас, як свідчить статистика 2022-2023 років, приблизно половину проваджень закривають іще на досудовому етапі:

  • через відсутність події кримінального правопорушення;
  • через відсутність у діях складу кримінального правопорушення;
  • через те, що втратив чинність закон, яким встановлювалося кримінальне правопорушення;
  • якщо існує вирок або ухвала суду про закриття кримінального провадження за тим самим обвинуваченням;
  • якщо існує нескасована постанова слідчого, дізнавача, прокурора про закриття кримінального провадження із перерахованих вище підстав щодо того самого діяння.

До судового розгляду доходять менше третини справ. У 2022-му до суду було направлено 446 проваджень, у 2023-му – 1768, за 3 місяці 2024-го – 258.

"Втім, скільки українців отримали вироки в цих судових справах (скільки з них умовних, а скільки реальних термінів ув’язнення) – на момент публікації новини в Офісі генпрокурора нам не відповіли", – пишуть журналісти.

мобілізація, Офіс генпрокурора, ухиляння
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