ВООЗ: Світ, як і раніше, не готовий до боротьби з черговою пандемією

Світ, як і раніше, не готовий до боротьби з черговою пандемією, заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреїсус під час саміту у Саудівській Аравії в неділю. Однак із 2021 року ведеться робота щодо глобальної угоди про протидію пандеміям, яка може бути підписана вже наступного місяця. Про це УНН повідомляє із посиланням на Al Arabiya English.

"Ми не готові, і ми все ще вразливі перед тією ж проблемою", - сказав глава ВООЗ маючи на увазі пандемію COVID-19 2020 року, яка поставила світ у глухий кут.

Угоду, яка допоможе створити структуру для профілактики пандемій, забезпечення готовності та реагування на них, розробляють із 2021 року. Глава ВООЗ висловив сподівання, що її буде підписано наступного місяця після численних раундів переговорів.

"Це допоможе нам краще підготуватися і не допустити повторення ситуації, подібної до COVID", - сказав він.

На глобальному рівні, за словами Гебреїсуса, спостерігається зростання міжурядового співробітництва: спостереження за допомогою спільних розвідувальних даних, механізм обміну патогенами для досліджень, допомога країнам, що мають потенціал, у виробництві медичних товарів, а також створення пандемічного фонду під управлінням Світового банку.

"Головне - мати обов'язкову угоду щодо пандемії, якої дотримуватимуться держави-члени. Тому, якщо щось трапиться, найкраще цьому запобігти", - сказав глава ВООЗ, додавши: "І саме тому ми нарощуємо потенціал".