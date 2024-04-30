Нафтогаз: АТ Укргазвидобування збільшило видобуток газу в Україні

У січні-березні 2024 року порівняно із аналогічним періодом 2023-го Група Нафтогаз збільшила видобуток газу на 12%.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що АТ "Укргазвидобування", що є частиною Групи Нафтогаз, у першому кварталі цього року перевиконало наявний план та досягло найвищого видобутку за відповідний період впродовж останніх двох років.
"Нашій команді цьогоріч у першому кварталі вдалось збільшити видобуток майже на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це результат запуску нових продуктивних свердловин, а також ефективної роботи зі старим фондом. Наша ціль – зберегти цю тенденцію та вийти на зростання видобутку також за результатами року", – зауважив очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.
Він додав, що традиційно найвищі показники видобутку блакитного палива на сході країни, однак на заході та у центральних областях також перевиконали наявний план.
Повідомляється, що компанія продовжує розвивати власний видобуток, впроваджуючи сучасні технології та інженерні рішення.
"Кожне газопромислове управління Укргазвидобування, попри обстріли, а подекуди й відсутність електропостачання, виконує планові показники з видобутку газу на цей рік. Водночас є ризики, ми розуміємо, що можливі обстріли. Однак компанія робитиме все можливе, аби й надалі забезпечувати потреби країни", – підкреслив керівник Укргазвидобування Олег Толмачев.
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