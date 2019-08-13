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Дело Окружного админсуда связано с желанием прокуроров сохранить должности при новой власти, - политолог

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Дело Окружного админсуда связано с желанием прокуроров сохранить должности при новой власти, - политолог

Дело Окружного админсуда Киева (ОАСК) возникло из-за желания руководителей антикоррупционных ведомств продемонстрировать свою полезность и эффективность, и сохранить свои должности. Так считает политолог Андрей Золотарев.

«Сейчас очень важно и людям из ГПУ, и людям из НАБУ показать, что они не зря едят свой хлеб. В команде Зеленского очень хорошо понимают, что там было очень много пиара, но не было никаких результатов, и настроились на существенные тектонические изменения в правоохранительной системе. А люди, которые достаточно комфортно устроились на этих местах, не желают их покидать. Поэтому им важно продемонстрировать работу, заняться резонансными делами чтобы, если их судьба повернется не в лучшую сторону, можно было говорить о политических преследованиях и иметь какую-то страховку. Потому что такие дела это у нас всегда некая палочка-выручалочка — «я начал резонансные расследования и меня отстранили», — заявил эксперт в комментарии Капиталу.

Именно здесь он видит причину того, что в последнее время возникают резонансные дела. Это, однако, считает эксперт, не является поводом оставить руководителей данных ведомств на своих должностях при новой власти.

«В любом случае Зеленскому нужно кардинально менять руководящий состав антикоррупционных органов. Потому, что «рыба гниет с головы». Или как говорят немцы, «лестницу метут сверху вниз».

Золотарев напомнил скандал с элитным отдыхом директора НАБУ Артема Сытника в Ровенской области, после которого того обвинили в коррупции, и по которому сейчас идет суд.

«Человек, который возглавляет антикоррупционное бюро и в отношении которого есть подозрения в коррупционных действиях, не может оставаться на должности. Подозрение в том, что такой элитный отдых был не просто так устроен господину Сытнику, является серьезным фактом. Поэтому такому человеку нужно уйти, — считает эксперт.

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Касательно дальнейших перспектив дела Окружного админсуда, политолог считает, что точку здесь будет ставить не суд, а новая власть.

«Ситуация сейчас, после приобщения адвокатов и медиа, патовая. Фактически она перешла в фазу длительного противостояния — судебного и медийного. Скорее всего в этом деле точку поставит уже осенью команда нового президента», — отметил он.

Окружной административный суд Киева, Андрей Золотарев, ОАСК
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