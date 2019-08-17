Зеленский сообщил, что четверо из пострадавших в Одессе в критическом состоянии

Четверо из пострадавших во время ночного пожара в гостинице «Токио Стар» в Одессе находятся в критическом состоянии, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Одесса. „Токио Стар“. Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней. Десять людей пострадали, четверо из них — в критическом состоянии. И это не из-за войны и обстрелов. А из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни. Этому будет положен конец», — написал он на своей странице в Фейсбук в субботу.

Зеленский отметил, что ответственность будут нести не только те, кто непосредственно виновен в пожаре. «Ответит Вадим Черный, владелец так называемой гостиницы», — пообещал президент.

Он также отметил, что лично проследит за тем, чтобы наказание отвечало нормам закона и «требованиям справедливости», поскольку нельзя ставить собственную прибыль выше человеческой жизни.

Зеленский высказал искренние соболезнования родным и близким погибших.

«Спасибо спасателям и полиции. Отдельное спасибо одесситу, который приютил спасенных постояльцев этого «отеля», — написал президент.

В ночь с пятницы на субботу, 17 августа, в одесском отеле Токио Стар произошел пожар. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что погибли восемь человек, еще 10 пострадали.