СБУ задержала сбежавшего в «Борисполе» гражданина Израиля

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина Израиля, который накануне сбежал из международного аэропорта «Борисполь» во время его экстрадиции, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в правоохранительных органах.

«Служба безопасности задержала гражданина Израиля, который сбежал в ходе экстрадиционных мероприятий в «Борисполе», — сказал агентству собеседник.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданин США и Израиля, организатор международного наркокартеля, исчез в международном аэропорту «Борисполь» в день его экстрадиции в Израиль.

Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.

По данным СМИ речь идет об основателе крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны «Telegrass» и активисте движения за легализацию каннабиса Амосе Дов Сильвере.