Полиция рассматривает три версии пожара в «Токио Стар»

Начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех назвал три основные версии пожара в одесском отеле «Токио Стар».
Как передает УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Одессе.
«Первая версия — инсценировка пожара с целью сокрытия убийства, вторая — нарушение правил пожарной безопасности, третья — неосторожное использование огня постояльцами гостиницы», — отметил Бех.
По его словам, в настоящее время правоохранители склоняются больше ко второй версии.
Он добавил, что, по сведениям ГСЧС, пожар, вероятнее всего, начался со щитовой возле прачечной.
«О возгорании в ГСЧС сообщил охранник в 01.34, но, как установили следователи, пожар начался раньше. Когда на место прибыли спасатели, уже горел второй этаж и крыша на площади 200 кв. метров, потом огонь распространился на 1000 кв. метров», — добавил начальник региональной полиции.
Напомним, что в ночь с 16 на 17 августа в Одессе в отеле «Токио Стар» произошел пожар. В результате пожара погибли восемь человек, пострадали — 10, спасено — семерых, эвакуировано — 136.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за пожар в одесском отеле «Токио Стар», в результате которой погибло восемь человек, отвечать будет владелец гостиницы. В свою очередь владелец здания, где расположен отель, Вадим Черный заявил о готовности понести ответственность в случае, если его вина будет доказана.
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