Число жертв пожара в Одессе увеличилось до девяти

Число погибших в результате пожара в одесской гостинице «Токио Стар» увеличилось до девяти человек — на месте происшествия обнаружено тело еще одного человека, сообщает Госслужба Украины по ЧС.
«По уточненной информации, 17 августа в 14:12 во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело девятого погибшего», — говорится в сообщении на странице ГСЧС в Фейсбук.
Как сообщалось, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице «Токио Стар» по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли восемь человек (по данным Одесской областной государственной администрации, семь человек погибли на месте, еще один — в машине «скорой помощи»), 10 человек пострадали. По информации ГСЧС, среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. По данным президента Украины Владимира Зеленского, четверо из пострадавших — в критическом состоянии.
Среди пострадавших — двое иностранцев и ребенок.
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