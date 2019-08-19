Глава МИД Польши исключил возможность потепления отношений с РФ до смены той внешней политики

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович не хотел бы, чтобы Польша считалась самым большим врагом России, но, по его словам, прорыву в отношениях мешает именно политика РФ.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он рассказал в интервью изданию Rzeczpospolita.

«Я, конечно, не хотел бы, чтобы Польшу воспринимали как главного врага России, особенно с учетом проводимой Францией и другими странами политики. Но в то же время Россия не изменила свою политику в отношении Украины, демократической оппозиции или соглашения о РСМД. К сожалению, в наших отношениях нет прорыва», — отметил глава польской дипломатии.

Он также сказал, что Москва все еще нарушает международное право и не выполняет Минские договоренности, и учитывая это, присутствие американцев в Польше усиливается.

Проблемой в отношениях с РФ также является вопрос обломков Ту-154М, которые до сих пор находятся на территории России. По словам Чапутовича, в этом вопросе «есть блокирование».

На вопрос о возможном визите Владимира Путина на торжества, посвященные годовщине освобождения бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау, он отметил, что не знает, кто именно войдет в состав российской делегации. По его словам, торжества организует музей.