Глава МИД Польши назвал Россию угрозой для Европы

Россия является «серьезной угрозой» для Европейского союза, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в ходе 56-й Мюнхенской конференции, передают польские СМИ.

«Мы считаем, что Россия представляет собой очень серьезную угрозу, что она серьезный игрок, действующий в ущерб интересам Запада, в ущерб демократии. Поэтому Европа и Евросоюз должны объединиться здесь с другими странами, в первую очередь с США», — сказал Чапутович.

Помимо этого польский министр ответил на слова президента Франции Эмманюэля Макрона, отметившего, что Европа должна стремиться к диалогу с Россией, а санкции против нее не принесли ничего позитивного.

По словам Чапутовича, подобные заявления преждевременны и Польша не разделяет такую позицию. Санкции должны быть сохранены до тех пор, пока Россия не вернется на путь соблюдения международного права, сказал он.