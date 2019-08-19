На саммит G7 пригласили лидеров еще восьми стран

Саммит «Большой семерки» 24-26 августа во французском городе Биарриц пройдет в расширенном формате с участием лидеров 8 стран-партнеров и глав нескольких международных организаций.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Франции, которая в этом году председательствует в G7, передает Укринформ.

«G7 в Биаррице начнется в субботу в обновленном формате с беспрецедентным участием лидеров 8 приглашенных стран и нескольких международных организаций», — заявили во французском председательстве в G7.

Участие приглашенных лидеров вне формата «Большой семерки» связано с главной проблематикой французского председательства — борьбой с неравенством в мире.

Среди приглашенных стран-партнеров — Австралия, Чили, Индия, ЮАР, Буркина-Фасо, Египет, Руанда и Сенегал.