На саммит G7 пригласили лидеров еще восьми стран

Саммит «Большой семерки» 24-26 августа во французском городе Биарриц пройдет в расширенном формате с участием лидеров 8 стран-партнеров и глав нескольких международных организаций.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Франции, которая в этом году председательствует в G7, передает Укринформ.
«G7 в Биаррице начнется в субботу в обновленном формате с беспрецедентным участием лидеров 8 приглашенных стран и нескольких международных организаций», — заявили во французском председательстве в G7.
Участие приглашенных лидеров вне формата «Большой семерки» связано с главной проблематикой французского председательства — борьбой с неравенством в мире.
Среди приглашенных стран-партнеров — Австралия, Чили, Индия, ЮАР, Буркина-Фасо, Египет, Руанда и Сенегал.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016