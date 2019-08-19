Зеленский и Нетаньяху договорились пересмотреть соглашение о зоне свободной торговли

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху договорились о начале работы над расширением соглашения о зоне свободной торговли на сферу услуг.

Об этом они заявили во время совместной пресс-конференции в Киеве, сообщает «Европейская правда».

Владимир Зеленский отметил, что совокупный товарооборот превысил миллиард долларов США.

«Не сомневаюсь, скоро эта цифра значительно увеличится благодаря подписанию соглашения о ЗСТ между Украиной и Израилем, надеюсь, что оно в ближайшее время будет ратифицировано израильской стороной», — сказал он.

«Мы также договорились без задержек начать работу по расширению соглашения и на сферу услуг», — заявил Зеленский.

В свою очередь Беньямин Нетаньяху поблагодарил украинскую сторону за ратификацию соглашения о ЗСТ и выразил надежду на ее расширение.

Стоит отметить, что начало работы соглашения о ЗСТ откладывается из-за отсутствия ратификации документа Израилем.

Израильский премьер заявил, что ратификация соглашения и его расширение будут проводиться после выборов в парламент Израиля осенью.

По словам Нетаньяху, в ходе визита, помимо расширения соглашения о ЗСТ, было принято также решение создать центры высокотехнологичного развития в Иерусалиме и Киеве.

«И в Киеве, и в Иерусалиме следует открывать центры высокотехнологичного развития. Таким образом, мы будем обмениваться технологиями и привлекать украинцев в нашу индустрию высоких технологий. Потому что мы будем делать совместные инвестиции в эту сферу здесь, в Украине», — сказал он.