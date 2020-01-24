Зеленский рассчитывает на увеличение товарооборота с Израилем

Президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином заявил, что имплементация соглашения о зоне свободной торговли между странами может увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
«Уверен, что наши тесные связи должны и в дальнейшем динамично развиваться. Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в январе 2019 года Соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация ее положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до 2 миллиардов долларов», — сказал глава государства.
Кроме двусторонних отношений между странами, президенты поговорили о Холокосте.
Зеленский отметил, что в этой ужасной катастрофе во времена нацистского террора в Украине было уничтожено более миллиона евреев и более четырех миллионов украинцев и представителей других национальностей.
Президент сообщил, что в 2020 году в Украине планируется начать развитие Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр». Он должен включать Украинский музей Холокоста и мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра.
Напомним, что перед этим Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Президент, который накануне не попал на Всемирный форум памяти Холокоста, зачитал израильском премьеру обращение по поводу Холокоста.
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