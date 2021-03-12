Зеленский поговорил с Нетаньяху про «зеленые паспорта» для путешествий

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о готовности рассмотрения инициативы восстановления поездок между Украиной и Израилем по «зеленым паспортам», которые в настоящее получают израильтяне, прошедшие два этапа вакцинации.

«Спасибо Нетаньяху за готовность содействовать в ускорении поставки вакцины против Covid-19. Желаю израильскому народу крепкого здоровья. „Зеленые паспорта“ могут восстановить авиапутешествия между Украиной и Израилем. Мы готовы обсуждать эту инициативу», — написал Зеленский в Twitter в пятницу.

Глава украинского государства пригласил главу правительства Израиля посетить Украину. "Добро пожаловать на 30-ю годовщину независимости", - добавил Зеленский.

Сейчас пассажирское авиасообщение между Израилем и другими странами приостановлено. Исключение составляют гуманитарные спецрейсы.