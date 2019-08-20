Байден укрепляет лидерство среди демократов

Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует по популярности среди остальных кандидатов в президенты страны от демократов. Об этом, как передает Интерфакс, свидетельствуют результаты опубликованного во вторник опроса CNN.
Согласно его данным, Байден упрочил свои позиции, увеличив отрыв от своих конкурентов. Так, 29% американских избирателей поддерживают сейчас бывшего вице-президента США. Этот показатель увеличился на 7 процентных пунктов с конца июня.
Другие кандидаты от Демократической партии США не добились таких значительных успехов, отмечает CNN. Ближайшего соперника Байдена — сенатора Берни Сандерса поддерживают 15% респондентов, сенатора Элизабет Уоррен — 14%.
Опрос проводился 15-18 августа. В нем приняли участие более 1 тыс. американских избирателей.
Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Нынешний президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении переизбраться на этот пост и выражал уверенность в том, что ему это удастся.
Ранее Трамп назвал сенаторов Сандерса и Байдена своими основными соперниками. При этом он нелицеприятно отзывался об обоих.
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