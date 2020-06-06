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Байден получил нужное число голосов для выдвижения кандидатом в президенты США

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Байден получил нужное число голосов для выдвижения кандидатом в президенты США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заручился достаточным числом голосов делегатов предстоящего национального съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре. Такие оценки представили в пятницу агентство Associated Press и газета The New York Times.

Как они отмечают, по результатам первичных выборов, которые прошли во вторник в ряде американских штатов, у Байдена сейчас 1 993 голоса. Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования на съезде претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата. Обработка бюллетеней после голосования во вторник в некоторых штатах была завершена только в пятницу. По ее итогам распределяются голоса делегатов.

После выхода из предвыборной гонки демократов сенатора Берни Сандерса 8 апреля у Байдена, по сути, не осталось соперников в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты. Однако нужного для этого числа голосов делегатов у него до сих пор не было.

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Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).

Действующий американский лидер Дональд Трамп также уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах.

выборы в США, Джо Байден
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