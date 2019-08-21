Зеленский попросит Раду отложить штрафы за «евробляхи» уже на первом заседании

Президент Владимир Зеленский внесет законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные авто для рассмотрения на первом заседании вновь избранной Верховной Рады.
Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Руслан Рябошапка на совещании с участием заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка, председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и представителей автомобилистов, сообщает пресс-служба ОП.
«Больше месяца назад президент обращался к парламенту с инициативой отсрочить непропорционально жесткие санкции за нарушение сроков растаможки ввезенных из-за границы автомобилей и предлагал рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании. Однако Верховная Рада VIII созыва тогда отказала Президенту. Сейчас этот законопроект является приоритетным и он будет вновь внесен для рассмотрения на первом же заседании парламента нового созыва. Верховная Рада поддержать законопроект, и штрафные санкции будут отсрочены», — сказал Рябошапка.
По его словам, применение штрафных санкций планируют отложить на три месяца, в течение которых планируется разработать законодательные инициативы для урегулирования проблем, возникающих при растаможивании автомобилей, и установления пропорциональных штрафных санкций в случае нарушения законодательства.
«Действующее законодательство является несовершенным. Во многих случаях его невозможно реализовать. Сегодня на совещании была достигнута договоренность о создании рабочей группы на базе парламента, которая разработает необходимые изменения с учетом предложений, которые поступят от представителей автомобилистов», — подытожил заместитель руководителя ОП.
По разным оценкам, на сегодняшний день в Украине насчитывается около 800 тысяч нерастаможенных автомобилей.
Согласно действующему законодательству 22 августа вступают в силу штрафные санкции за превышение срока пребывания на территории Украины нерастаможенных автомобилей (до 170 тысяч гривень или конфискация транспортного средства по решению суда).
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