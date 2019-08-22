Новая Зеландия свяжется с Украиной из-за продаж «манифеста» стрелка из Крайстчерча

Правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины из-за случая продажи на ее территории «манифеста» Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче 15 марта текущего года. Об этом в четверг сообщило издание New Zealand Herald.
Как отмечается, речь идет о случаях продажи украинским веб-сайтом неонацистского толка полного текста 87-страничного «манифеста» стрелка из Крайстчерча в твердом переплете. Сделки осуществляются через зашифрованный мессенджер на данном портале. Неонацисты продают текст за $4.
«Я без колебаний поручила министерству иностранных дел связаться с Украиной, — цитирует издание премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн. — Это просто отвратительно, но мы с состоянии контролировать лишь то, что происходит в нашей юрисдикции. Вместе с тем я без сомнения поделюсь позицией Новой Зеландии с Украиной».
Таррант распространил свой «манифест» накануне атаки. Власти Новой Зеландии признали этот текст «нежелательным» 15 марта текущего года и его распространение было запрещено в тот же день. Согласно национальному законодательству, любая попытка его публикации считается преступлением, максимальным наказанием за которое является тюремное заключение на срок до 15 лет.
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