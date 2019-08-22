Войти
Зеленский назвал условия для возврата России в G8
дружба народов
Зеленский назвал условия для возврата России в G8
Стало известно, сколько Трамп хотел заплатить за Гренландию
резонанс
Стало известно, сколько Трамп хотел заплатить за Гренландию

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

США договорились с «Талибаном» о выводе войск из Афганистана

252
США договорились с «Талибаном» о выводе войск из Афганистана

20 августа спецпредставитель госдепартамента США по Афганистану Залмай Халилзад в очередной раз отправился на переговоры в Доху, где базируется верхушка политического крыла «Талибан». В столице Катара США и талибы согласовали условия мирного соглашения, рассказали РБК два источника, знакомые с ходом переговоров. Однако подписание откладывается из-за позиции официального Кабула. Из Дохи Халилзад собирается как раз в афганскую столицу, говорится в сообщении госдепартамента.

США и «Талибан» ведут переговоры об урегулировании ситуации в Афганистане чуть больше года. За это время им удалось сформулировать четыре главных условия будущего мирного соглашения.

«Талибан» гарантирует, что не позволит международным террористическим группировкам вроде «Аль-Каиды» использовать Афганистан как тренировочную площадку для атак за границей.

США обязуются вывести с территории страны войска. Два источника РБК, знакомые с ходом переговоров, говорят, что базовый сценарий соглашения такой: после заключения мира сразу будет выведена часть американского контингента (речь идет о 5 тыс. военнослужащих из 14 тыс., находящихся в стране), оставшиеся военные покинут страну в течение двух лет. Аналогичную информацию со ссылкой на источники приводят The Washington Post и The New York Times.

Конфликтующие афганские стороны должны начать внутриполитический диалог.
В стране устанавливается бессрочное перемирие.

В переговорах не участвует официальный Кабул — на этом настаивают талибы, которые считают действующее правительство марионеточным. Позиция официального правительства Афганистана — сейчас главное препятствие для подписания мирного соглашения, отмечает источник РБК, знакомый с ходом переговоров. США же выступают за то, чтобы свою приверженность условиям мира подтвердил Кабул, потому что иначе последние два условия соглашения невыполнимы.

Правительство Афганистана также пока не собирается вступать в переговоры с талибами. Они возможны только после президентских выборов, которые пройдут 28 сентября, как неоднократно говорили представители правительства. Талибы выборы не признают, считают их нелегитимными и угрожают атаками на избирательные участки.

Напомним, что США форсируют заключение мира с «Талибаном» с июля прошлого года. Тогда с представителями группировки в Дохе тайно встретилась помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. В декабре того же года появилась информация, что после Сирии США собираются сократить численность контингента в Афганистане — речь шла о выводе 7 тыс. военнослужащих. О планах вывести войска говорил и Дональд Трамп. В июне этого года на пресс-конференции в Кабуле госсекретарь Майк Помпео заявил, что США планируют до сентября договориться с талибами об установлении мира в Афганистане. Через месяц он сказал, что Белый дом намерен вывести свои войска из Афганистана до президентских выборов, запланированных на 7 ноября 2020 года.

Читайте также: Меркель в отличии от Трампа пока не видит предпосылок к возвращению G8

12 августа завершился восьмой раунд переговоров США с представителями «Талибана». Американскую делегацию возглавлял Халилзад, от лица «Талибана» переговоры вел лидер политического крыла организации Аббас Станикзай.

В субботу, 16 августа, президент США Дональд Трамп встретился с высокопоставленными сотрудниками Белого дома для обсуждения ситуации в Афганистане. На встрече присутствовал и Халилзад, он провел для представителей администрации брифинг. По данным The Washington Post, президенту были представлены условия соглашения, в том числе параметры вывода войск. После американский президент написал в своем Twitter, что провел «очень хорошую» встречу.

 

США, Афганистан
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 22 августа 2019
Среда, 21 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Баунов
Александр Баунов
главный редактор carnegie.ru

Почему Макрон так тепло принимал Путина во Франции

Возвращение России в Большую семерку невозможно, но невозможно и решение многих важных для семерки проблем без нее. Доверительный контакт с российским руководством, возможность незримо представлять Россию на ее собраниях – важный дипломатический актив, который Франция не хотела бы упустить.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Рост ВВП: есть ли повод для оптимизма?

Госстат опубликовал данные, которые позволяют дать предварительные оценки развитию экономики Украины за II квартал и I полугодие 2019 года. Реальный ВВП Украины во II квартале 2019 по сравнению с I кварталом вырос на 1,6%. А, если сравнивать со II кварталом прошлого года, вырос на 4,6%. Этот рекордный с 2016 года показатель привел к ряду положительных оценок. Предлагаю разобраться, действительно ли ситуация в украинской экономике дает серьезный повод для оптимизма.
Сергей Иванов
Сергей Иванов
журналист

Станет ли Грымчак-гейт Луценко-гейтом

Страна переживает очередной коррупционный скандал с участием одного из самых рьяных ура-патриотов Юрия Грымчака. И пока журналисты наперебой публикуют новые пикантные детали этого, безусловно отвратительного, инцидента, я предлагаю проанализировать его с разных сторон и спрогнозировать, кого может накрыть взрывная волна от этого скандала с учетом текущей политической конъюнктуры.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016