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В случае проведения референдума по НАТО 70% украинцев голосовали бы «за»

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В случае проведения референдума по НАТО 70% украинцев голосовали бы «за»

Среди украинцев, которые готовы принять участие в референдуме, 70% поддержали бы вступление Украины в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, которые представила на пресс-конференции директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина, сообщает Укринформ.

Как свидетельствуют результаты опроса, если бы в ближайшее время состоялся референдум относительно вступления Украины в НАТО, в нем приняли бы участие 69% населения. Среди участников референдума 70% проголосовали бы «за». В прошлом году таких украинцев было 66%. Против вступления в НАТО — 28% опрошенных, а остальные не определились относительно этого вопроса.

Как отмечают организаторы исследования, результаты различаются по регионам Украины. Почти единодушно вступление Украины в НАТО поддерживают на Западе 92% респондентов. В Центральном регионе за вступление в НАТО проголосовали бы 82% украинцев. На Юге Украины сторонников НАТО 60%, при этом треть против. В то же время, в Восточном регионе вступление Украины в НАТО поддерживают 25% респондентов, против — 70%.

46% населения Украины также считает вступление в НАТО наилучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины. В прошлом году этот показатель составлял 38,5%. 3% опрошенных надеются на военный союз со США. Внеблоковый статус Украины поддерживают 24% респондентов. 7% опрошенных выступают за военный союз с Россией и СНГ.

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Ответы на этот вопрос отличаются по регионам Украины. Так, на Западе и в Центре поддерживают членство в НАТО, тогда как на юге и востоке больше сторонников нейтрального статуса Украины. К тому же, в Восточном регионе 20% опрошенных считают лучшим вариантом обеспечения безопасности Украины, военный союз Украины с Россией и другими странами СНГ.

НАТО, опрос
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