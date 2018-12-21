Украинцы хотят в ЕС, но не очень хотят в НАТО

Около половины граждан Украины скорее позитивно относятся ко вступлению страны в Европейский Союз, и почти 40% — к интеграции в НАТО, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины при поддержке фонда «Демократические инициативы» им.И.Кучерива.
Согласно данным опроса, обнародованным на пресс-конференции в пятницу в Киеве, почти половина украинцев (47,9%) скорее позитивно относятся к вступлению Украины в ЕС. В то же время около одной четвертой респондентов (23,6%) относятся к этому скорее негативно, еще 28,5% было трудно ответить на вопрос.
Также 39,6% респондентов ответили, что скорее позитивно относятся к вступлению Украины в НАТО, 29,8% — скорее негативно, а 20,6% затруднились с ответом.
В то же время, всего 22% позитивно относятся к идее вступления Украины в союз с Россией и Беларусью, 54,4% — скорее негативно, а 23,6% затруднились ответить.
Опрос проводился с 13 по 29 сентября 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса, опрошен 1800 респондентов
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