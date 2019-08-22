Украинцы за пол года растаможили еще 107 тысяч «евроблях»

Таможни Государственной фискальной службы Украины (ГФС) в период с 23 февраля текущего года, когда закончился льготный период по применению пониженной ставки акцизного налога для растаможивания автомобилей на иностранной регистрации, по 18 августа оформили 107,6 тыс. таких авто.
Как сообщили в пресс-службе ГФС, всего за указанный период в бюджет уплачено почти 7,7 млрд грн таможенных платежей.
В частности, из общего количества растаможенных автомобилей почти 3,9 тыс. были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита, за которые автовладельцы уплатили 339 млн грн.
В пресс-службе напомнили, что в период действия 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией, с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года включительно, таможни оформили по этим льготным условиям свыше 218 тыс. авто на 13,6 млрд грн.
Напомним, что с 22 августа вступили в силу новые штрафные санкции за нарушения при перемещении транспортных средств с иностранной регистрацией.
По информации заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапки, президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании нового парламента внесет законопроект об отсрочке на три месяца штрафов за нерастаможенные автомобили с иностранной регистрацией. По словам Рябошапки, действующее законодательство в этом вопросе является несовершенным, и во многих случаях его невозможно реализовать, в связи с чем было принято решение создать рабочую группу, которая наработает необходимые изменения с учетом предложений, которые поступят от представителей автомобилистов.
По разным оценкам, на сегодня в Украине насчитывается около 800 тыс. нерастаможенных автомобилей.
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