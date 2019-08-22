Борис Джонсон заверил Зеленского, что Россию не возьмут обратно в G7

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которого стороны обсудили недавние заявления о возможности возвращения России в «Большую семерку» и свои позиции касательно этого вопроса, сообщает Офис украинского президента.
«Глава государства поблагодарил Бориса Джонсона за твердую и принципиальную позицию Великобритании по поддержке Украины в свете недавних заявлений о возможности возвращения России в „Большую семерку“. Была отмечена невозможность восстановления членства РФ в G7, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность», — говорится в обнародованном в четверг днем на сайте президента Украины сообщении.
Согласно опубликованной информации, собеседники согласились, что в условиях агрессии РФ, которая проходит в Украине, оккупации Крыма и невыполнения Россией Минских договоренностей «невозможно говорить о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы».
«Владимир Зеленский получил заверения, что такая четкая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита „Семерки“, который состоится 24-26 августа во Франции», — говорится в информации.
Джонсон пригласил президента Украины посетить Великобританию с официальным визитом.
Глава британского правительства также поздравил Зеленского с Днем Независимости Украины и пожелал успехов и процветания ее народу.
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