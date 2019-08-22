Зеленский назвал условия для возврата России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook, что условием для возвращения России в G8 является передача Крыма, освобождение украинских политзаключенных и арестованных моряков, а также прекращение боевых действий на Донбассе.
«Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических и украинских моряков, которых удерживает Кремль, станет действительно серьезным сигналом миру о том, что Россия готова принять свое место в повестке дня высокой дипломатии», — заявил Зеленский.
По его словам, с марта 2014 года, когда членство России в G8 было приостановлено, ситуация не изменилась — Крым так и не вернулся в состав Украины, а в Донбассе по-прежнему идут боевые действия.
Формат «большой восьмерки» существовал с 1998 года, в G8 входили Россия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. После аннексии Крыма в 2014 году западные страны объявили о прекращении своего участия в «восьмерке» и переходу к формату G7, с тем же составом, за исключением России.
21 августа телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил американскому лидеру Дональду Трампу и предложил пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. Официально эту информацию не подтвердили. Сам Трамп ранее уже высказывался в поддержку возврата России в G8.
Макрон позже назвал возвращение к формату G8 ошибкой, отметив, что приглашение России на саммит могут расценить как признак слабости. При этом он допустил возвращение страны в международный клуб в будущем.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что приглашать Россию на саммит преждевременно, он напомнил об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
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Главное условие, это - убраться РФ с Украины, и не только из Крыма, а и из всего Донбасса, вернув эти територии под полное управление Украины без внутреннего вмешательства в её право на её государственность в границах до 2014 года, и безусловно - освобождение всех украинских пленных, а также возмещение всего экономического ущерба от вторжения РФ в суверенное государство от её агрессии военных действий на територии Украины.