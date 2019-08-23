В Белом доме рассказали, как именно Россия может вернуться в G8

Вопрос о возвращении России в состав «Группы восьми» может быть поднят на саммите G7 в Биаррице, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
По его словам, лидеры стран G7 не будут голосовать по восстановлению российской стороны в международной группе. Для того чтобы Россию вернуть в число стран G7, а формат поменять на G8, страны-участницы должны «принять такое решение консенсусом», заявили в Белом доме.
Россия сама официально не просила о возвращении в состав «Восьмерки», отметил представитель Белого дома. Он назвал это необходимым условием для того, чтобы это произошло.
Предложение пригласить Россию на встречу G7 20 августа озвучил президент США Дональд Трамп. По его словам, присутствие российской стороны в «Группе восьми» было бы целесообразным.
22 августа СМИ со ссылкой на источники в структурах ЕС сообщили, что Евросоюз выступает против воссоздания «Группы восьми» за счет возращения в нее России до того, как Москва выполнит ряд условий. В частности, речь шла о выполнении российской стороной минских договоренностей.
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