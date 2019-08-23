Google заблокировала более 200 каналов на YouTube из-за акций в Гонконге

Компания Google отключила 210 каналов своего видеосервиса YouTube, которые «согласованно загружали видеозаписи», посвященные акциям протестов в Гонконге. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в ее блоге.
По мнению Google, таким образом происходило манипулирование общественным мнением. «Заблокированные каналы использовали VPN и другие программы, скрывающие местонахождение, и вели скоординированную деятельность», — заявили в компании.
Акции протестов проходят в Гонконге с июня. Демонстранты выступают против введения закона об экстрадиции, который позволит выдавать подозреваемых материковому Китаю.
Многотысячная акция протеста прошла 12 июня, спустя четыре дня на улицы вышли около 2 млн жителей Гонконга. Митинги продолжаются несмотря на то, что гонконгские власти отложили рассмотрение законопроекта. 18 августа прошла 11-я по счету акция протеста. По данным организаторов, в ней приняли участие 1,7 млн демонстрантов.
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