Войти
Трамп потребовал от Байдена извинений за провал в Афганистане
позиция
Трамп потребовал от Байдена извинений за провал в Афганистане
Венгрия и Россия договорились о 15-летнем контракте на поставку газа
соседи
Венгрия и Россия договорились о 15-летнем контракте на поставку газа

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

инициатива
RSS

Федоров хочет открыть представительства Google и YouTube в Украине

167
Федоров хочет открыть представительства Google и YouTube в Украине

Вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров выступает за открытие в стране отдельных представительств компаний Google и YouTube.

«Встреча команды Министерства цифровой трансформации будет с командой Google. Будем разговаривать о планах развития компании в Украине. Мы очень хотим, чтобы появилось отдельное представительства Google в Украине, YouTube», — заявил Федоров в эфире телеканала «Украина 24» во время рабочего визита в Вашингтон (США).

По его словам, во время военной агрессии необходимо, чтобы контент модерировался в Украине, а не в российских офисах.

Позже министр написал в своем Facebook, что встретился м вице-президентом Google Караном Бхатия.

«Мы сотрудничаем с Google со времен основания министерства, поскольку наши видения очень похожи. Сегодня обсудили результаты сотрудничества и дальнейшие совместные планы. В частности, вопросы подбора и рекомендаций контента для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube», — написал Федоров.

Украинская сторона предложила компании Google привлечь независимых редакторов из Украины для подбора контента.

По мнению Федорова, это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии.

«Наши режиссеры получают награды за украинские фильмы. Клипмейкеры снимают видео мировых звезд, например, Coldplay, рекламу для таких компаний, как Apple, и высоко ценятся во всем мире», — напомнил Федоров.

Министр также сообщил, что в Вашингтоне они обсуждали оптимизацию сотрудничества по приложению Дия и возможность для украинцев пользоваться фондом YouTube Shorts.

«YouTube Shorts — это специальная программа поддержки креаторов на 2021-2022 годы. Объем фонда составляет $ 100 млн. Авторы самых популярных и виральних роликов смогут зарабатывать от $100 до $10 тыс», — пояснил Федоров.

Также он отметил, что в Украине очень развита креативная индустрия, и мы имеем большое количество рекламных и маркетинговых агентств.

Читайте также: «Самый грязный газ в мире»: Зеленский призвал начать консультации с США и ФРГ по сохранению украинского транзита

Федоров выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с Google.

«За последние несколько лет мы получили большое количество RedDot наград. Украинцы — креативная нация и талантливы во многих сферах: IT, музыка, дизайн, Видеопродакшн, фэшн, PR. Поэтому обратились к Google с просьбой добавить Украину в перечень стран, которые могут воспользоваться YouTube Shorts, ведь сейчас отсутствует такая опция», — написал он.

Министр добавил, что рад тому, что Google уделяет особое внимание Украине.

«Мы хотим, чтобы международные компании не просто присутствовали в Украине, но и масштабировали здесь свой бизнес», — сообщил Федоров.

Google, YouTube, Михаил Федоров
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 1 сентября 2021
Вторник, 31 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Никакой конкретики Меркель в Киев не привезла

Зеленский на совместной пресс-конференции говорил, что они с Меркель обсуждали прекращение огня на Донбассе, обмен удерживаемыми лицами и открытия КППВ на линии фронта на Донбассе. Меркель ни по одному из пунктов никакой конкретики не сказала.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016