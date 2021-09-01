Федоров хочет открыть представительства Google и YouTube в Украине

Вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров выступает за открытие в стране отдельных представительств компаний Google и YouTube.

«Встреча команды Министерства цифровой трансформации будет с командой Google. Будем разговаривать о планах развития компании в Украине. Мы очень хотим, чтобы появилось отдельное представительства Google в Украине, YouTube», — заявил Федоров в эфире телеканала «Украина 24» во время рабочего визита в Вашингтон (США).

По его словам, во время военной агрессии необходимо, чтобы контент модерировался в Украине, а не в российских офисах.

Позже министр написал в своем Facebook, что встретился м вице-президентом Google Караном Бхатия.

«Мы сотрудничаем с Google со времен основания министерства, поскольку наши видения очень похожи. Сегодня обсудили результаты сотрудничества и дальнейшие совместные планы. В частности, вопросы подбора и рекомендаций контента для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube», — написал Федоров.

Украинская сторона предложила компании Google привлечь независимых редакторов из Украины для подбора контента.

По мнению Федорова, это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии.

«Наши режиссеры получают награды за украинские фильмы. Клипмейкеры снимают видео мировых звезд, например, Coldplay, рекламу для таких компаний, как Apple, и высоко ценятся во всем мире», — напомнил Федоров.

Министр также сообщил, что в Вашингтоне они обсуждали оптимизацию сотрудничества по приложению Дия и возможность для украинцев пользоваться фондом YouTube Shorts.

«YouTube Shorts — это специальная программа поддержки креаторов на 2021-2022 годы. Объем фонда составляет $ 100 млн. Авторы самых популярных и виральних роликов смогут зарабатывать от $100 до $10 тыс», — пояснил Федоров.

Также он отметил, что в Украине очень развита креативная индустрия, и мы имеем большое количество рекламных и маркетинговых агентств.

Федоров выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с Google.

«За последние несколько лет мы получили большое количество RedDot наград. Украинцы — креативная нация и талантливы во многих сферах: IT, музыка, дизайн, Видеопродакшн, фэшн, PR. Поэтому обратились к Google с просьбой добавить Украину в перечень стран, которые могут воспользоваться YouTube Shorts, ведь сейчас отсутствует такая опция», — написал он.

Министр добавил, что рад тому, что Google уделяет особое внимание Украине.

«Мы хотим, чтобы международные компании не просто присутствовали в Украине, но и масштабировали здесь свой бизнес», — сообщил Федоров.