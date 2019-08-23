Google меняет логотип и название Android

Новая официальная версия Android Q лишился «сладкого» названия, как у предыдущих версий «зеленого робота», сообщает УНИАН.
С момента появления Android каждая версия помимо цифрового обозначения имела буквенное, по порядку английского алфавита. При этом каждая версия имела название, связанное со сладостями, которые начинались на эту букву. Так предыдущая, девятая, версия называлась Pie (пирог), до этого был Android Oreo (вид печенья) и Marshmallow (зефир). Новая же версия операционки будет называться просто — Android 10. И последущие версии будут иметь только цифровое обозначение.
Такое решение вызвано тем, что многие сладости не являются универсальными для всего мира. Так пироги в некоторых странах не считаются сладостью, да и маршмеллоу популярны далеко не везде.
Кроме смены названия в компании также изменили логотип. И хотя он в целом походит на старый, но всё же отличия есть. Так, сам цвет робота стал более холодным зеленым, а надпись «Android» стала черной.
В саму систему добавили новые цвета. Официально смена логотипа состоится в ближайшие недели, одновременно с выпуском версии Android 10.
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