Google хочет ввести налог для создателей роликов на YouTube, просматриваемых в США

Корпорация Google может обязать видеоблогеров со всего мира, создающих ролики на принадлежащей ей платформе YouTube, платить налог за доходы, получаемые от просмотров их контента жителями США. Об этом сообщается на сайте технической поддержки корпорации.
«Google может с июня 2021 года начать взимать налоги США с заработков, которые вы получаете от зрителей США», — говорится в сообщении.
Кроме того, указывается, что до 31 мая все создатели контента должны предоставить необходимую информацию в разработанный Google сервис монетизации AdSense. Если соответствующие данные не будут предъявлены в указанный срок, то Google может быть обязан взимать до 24% всех заработков пользователей по всему миру.
В прикрепленном поясняющем ролике отмечается, что такая мера необходима для соответствия требованиям Службы внутренних доходов США, согласно которым корпорация должна «собирать налоговую информацию обо всех монетизирующих свой контент создателях за пределами США» и «в определенных случаях удерживать налоги, если эти создатели получают доход от жителей США».
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