Зеленский заявил о необходимости иметь сильную и боеспособную армию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не хотят войны, однако страна должна иметь сильную и боеспособную армию.
«Украина не хочет войны, но, как бы это парадоксально не звучало, она должна иметь сильную и боеспособную армию, поскольку именно она является залогом стабильности, гарантией спокойствия и гарантией того, что ни у кого не появится мысли забрать у нашего государства что-то легко и без единого выстрела», — заявил Зеленский, выступая на всеукраинском форуме «Украина 30. Безопасность страны» во вторник в Киеве.
По его словам, в соответствии со стратегией национальной безопасности, «приоритетом Украины является усиление оборонных возможностей и возможностей безопасности, усиление международной поддержки и политического, экономического и правового давления на агрессора».
Он отметил, что «безусловным приоритетом на этом пути являются боеспособные Вооруженные силы Украины, подготовленный военный резерв, эффективная территориальная оборона в соединении с другими органами сил безопасности и обороны, которые способны защищать страну на земле, на море, в воздухе и, что сейчас особенно актуально, в киберпространстве».
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