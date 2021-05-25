Зеленский предлагает принять закон об основах национального сопротивления и увеличить численность ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона об основах национального сопротивления, а также законопроект об увеличении численности Вооруженных сил Украины в связи с принятием закона «Об основах национального сопротивления».

Как сообщается на сайте украинского парламента, инициаторами соответствующих законопроектов № 5557 и № 5558 является президент.

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