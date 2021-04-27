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Зеленский проверил боевую готовность военных на границе с Крымом

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Зеленский проверил боевую готовность военных на границе с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсонскую область проинспектировал позиции украинских военнослужащих на административной границе с Крымом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Офиса президента.

«Мы сегодня в Херсонской области. Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, наших бригад. Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии — техническое и психологическое. Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска отходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение войск к границам нашей страны», — цитирует Зеленского пресс-служба офиса.

Во время поездки Зеленский ознакомился с оперативной обстановкой и системой укреплений на границе с Крымом, осмотрел блиндажи и окопы, пообщался с военнослужащими, которые несут там службу. Президент посетил базовый лагерь военных вблизи села Чаплинка, где ознакомился с условиями размещения личного состава. Зеленский также передал двум военным подразделениям приборы ночного видения и тепловизоры.

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Ранее Украина и западные страны выражали обеспокоенность в связи с концентрацией сил РФ вдоль границы с Украиной. В прошлый четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение до 1 мая текущего года вернуть в места постоянной дислокации войска, которые, по его словам, были задействованы в ходе учений на юге России.

Крым, ВСУ, Владимир Зеленский
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