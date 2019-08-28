США готовы присоединиться к встрече в нормандском формате, - Болтон

Соединенные Штаты Америки готовы присоединиться к встрече в нормандском формате, относительно урегулирования конфликта в Украине. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, передает корреспондент РБК-Украина.
Как сообщил Болтон, конфликт на Донбассе является более глобальным вопросом, чем просто европейский спор.
«США готовы любым способом приобщиться к усилиям в этом направлении. Потому что то, что происходит в Украине нельзя рассматривать как чисто европейский спор. Это более глобальный вопрос. Поэтому в свое время и был создан альянс НАТО, из-за опыта, который мы имели из-за причастности к двум мировым войнам. Поэтому вопрос безопасности и мира в Европе остается важными для нас», — заявил Болтон.
Также представитель США отметил, что встреча в нормандском формате должна пройти в ближайшем будущем.
«Французская и немецкая стороны обсудили вопрос нормандского формата на встрече „Большой семерки“. Они планируют эту встречу организовать в будущем через некоторое время. Но для таких встреч, надо хорошо подготовиться и опираться на опыт, который был в прошлом. Ведь если не было положительных наработок в предыдущих встречах, то какой смысл проводить такие конференции», — отметил советник Трампа.
Напомним, ранее сообщалось, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся в Варшаве. Встреча должна состояться 1 сентября.
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