Новым спикером Рады стал Разумков

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков стал новым спикером Верховной рады 9 созыва, передает корреспондент РБК-Украина.

За назначение Разумкова проголосовали 382 парламентария.

«Ставлю на голосование для избрания на должность председателя ВРУ кандидатуру народного депутата Дмитрия Разумкова. 382 „за“. Прошу председателя Верховной рады занять свое место в президиуме», — заявил нардеп Руслан Стефанчук, который входил в состав временного президиума парламента.

На выборах в Верховную раду Дмитрий Разумков баллотировался под № 1 в списке партии «Слуга народа».