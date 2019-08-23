Некоторые депутаты пытаются самостоятельно занимают кабинеты в Раде

Председатель Подготовительной депутатской группы, новоизбранный народный депутат от партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте некоторые депутаты уже пытаются самостоятельно найти для себя рабочие кабинеты.
Как передает УНИАН, об этом он сообщил на брифинге.
Разумков отметил, что обратился к Аппарату Верховной Рады Украины не поддаваться на такие действия.
На уточняющий вопрос, речь идет о депутатах восьмого созыва или о вновь избранных, Разумков ответил: «Есть представители разных политических сил, и мы не будем сейчас их озвучивать, потому что может кому-то из них и будет стыдно, но не уверен, что всем».
Он добавил, что обратился, и его поддержали коллеги в Подготовительной депутатской группе, к Аппарат ВРУ, чтобы он не допустил «такого поведения будущих или действующих народных депутатов».
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