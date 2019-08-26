В Раде снова не смогли распределить председателей комитетов

В понедельник подготовительная депутатская подгруппа снова не определилась с депутатами, которые займут руководящие должности в парламентских комитетах. Об этом заявил председатель партии «Слуга народа» и председатель подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, подгруппа депутатов вновь соберется решать вопрос руководящего состава комитетов во вторник, 27 августа, в 9:00. А голосовать по вопросу будут на общем заседании, которое состоится в 12 часов.
«Проговорили позиции, которые связаны с предложениями от разных политических партий на руководящие должности в комитетах, на председателей, заместителей, секретарей. Взяли тайм-аут до завтра для того, чтобы дополнительно провести консультации с политическими силами. Надеюсь, что завтра сможем выйти на результативную часть и получить предложения относительно руководящего состава комитетов», — заявил Разумков.
Кроме того, Разумков рассказал, что одной из предложенных кандидатур на должность второго заместителя председателя Верховной рады является депутат-самовыдвиженец.
«Были предложения, но мы сегодня не проговаривали именно окончательное предложение. Одной из них была позиция самовыдвиженцев на второго вице-спикера. Решение будет приниматься на общем заседании подготовительной депутатской группы», — заявил Разумков.
Он добавил, что новоизбранные депутаты будут голосовать за пост второго вице-спикера во вторник, 27 августа.
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