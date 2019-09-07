Российский спецборт приземлился в аэропорту «Борисполь»

Российский правительственный самолет под номером RSD092, в котором, вероятно, находятся освобожденные украинцы, приземлился в международном аэропорту «Борисполь».

Согласно данным на сайте Flightradar, самолет вылетел из российского аэропорта «Внуково» в 9.20, а сел в «Борисполе» в 10.30.

Этим самолетом пользуется российский специальный авиаотряд «Россия», который перевозит российских чиновников.

По данным российских СМИ самолет прибыл в Киев пустым.

Напомним, что сегодня утром появилась информация о том, что два автобуса в сопровождении полиции выехали из СИЗО «Лефортово» в сторону аэропорта «Внуково-2». В них, вероятно, находились украинские пленные.