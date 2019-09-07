Российское посольство показало вылетевших из Украины для обмена россиян

Посольство России в Украине опубликовало в Twitter фотографию россиян, которых украинская сторона передала в рамках обмена удерживаемыми лицами.

«Наших освободили! Летят домой», — говорится в сообщении.

По данным источников УП, приближенных к процессу обмена, в списках россиян - 35 человек, 11 из них были помилованы, 19-м отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, один был передан российской стороне ранее.

Владимир Цемах

Кирилл Вышинский

Виктор Агеев, 13.09.1995

Александр Баранов, 11.08.1983

Аслан Басханов, 06.04.1966

Елена Бобовая, 26.04.1972

Андрей Васьковский, 25.12.1991

Руслан Гаджиев, 10.02.1973

Владимир Галич, 18.01.1948

Сергей Гнатьев, 13.04.1988

Анна Дубенко, 18.08.1982

Станислав Ежов, 22.06.1978

Аркадий Жидких, 19.11.1967

Игорь Кимаковский, 28.04.1972

Ольга Ковалис, 07.08.1968

Сергей Коверник, 16.02.1978

Дмитрий Кореновский, 18.03.1972

Андрей Костенко, 18.09.1984

Алексей Лазаренко, 13.10.1985

Сергей Лазарев, 07.05.1957

Юрий Ломако, 04.02.1961

Петр Мельничук, 12.07.1972

Евгений Мефедов, 22.05.1983

Максим Одинцов, 25.04.1983

Юлия Просолова, 13.07.1988

Александр Ракущин, 19.03.1963

Антонина Родионова, 06.09.1969

Александр Саттаров, 28.12.1980

Алексей Седиков, 10.10.1979

Тарас Синичак, 24.06.1977

Александр Тарасенко, 10.07.1970

Андрей Третьяков, 18.10.1973

Виктор Федоров, 18.07.1969

Денис Хитров, 28.04.1977

Павел Черных, 04.08.1975

В свою очередь Валентин Рыбин, адвокат граждан РФ, которые удерживались в Украине, сообщил, что самолет с россиянами улетает без Руслана Гаджиева, который значится в списках на обмен.

Напомним, ранее стало известно, что из Москвы и Киева вылетели самолеты с передаваемыми лицами.

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной планируется провести по формуле «35 на 35».