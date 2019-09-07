Зеленский и другие чиновники прибыли в аэропорт «Борисполь»

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт «Борисполь».

Как передает «Интерфакс-Украина», в киевский аэропорт «Борисполь», где ожидают прибытия из Москвы освобожденных украинцев, прибыл Зеленский и сразу пошел в VIP-терминал.

Кроме того, в VIP-терминал прибыли главы силовых ведомств, в частности, глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, а также командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко, министр обороны Андрей Загороднюк и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Напомним, ранее стало известно, что из Москвы и Киева вылетели самолеты с передаваемыми лицами.

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной планируется провести по формуле «35 на 35».