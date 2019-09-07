Зеленский заявил, что договоренности с Путиным были выполнены в полном объеме

Президент Владимир Зеленский заявляет, что его договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным были выполнены в полной мере обеими сторонами.

«Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я как президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин сделали все, что пообещали и сделали все, не меняя по ходу наши договоренности. ...Формула была сохранена. Это были наши договоренности. Сначала мы говорили, что возвращаются сначала моряки, но потом мы вышли на диалог, я очень рад, что это было наше предложение о другом формате, дополнение к нашим морякам наших политзаключенных», — заявил он журналистам.

По словам Зеленского, «некоторые люди не хотели», чтобы обмен состоялся. Он пообещал, что когда-то эти фамилии станут известны.

Напомним, что субботу прошел обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией по формуле «35 на 35».