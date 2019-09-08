В РФ предлагают заключить соглашение, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах.
«Представляется целесообразным в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины, и желающих вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами разрешить вопросы о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах», — говорится в заявлении Москальковой, распространенном ее пресс-службой в воскресенье.
Она добавила, что, несмотря на состоявшееся в субботу возвращение 35 российских граждан из Украины, «в местах принудительного содержания в Украине остается еще немало граждан России, нуждающихся в помощи, защите их прав и желающих вернуться на Родину, поэтому важно продолжать работу».
«Полагаю, что сегодняшний большой шаг по возвращению граждан России и Украины домой должен стать частью системной программы действий по деэскалации конфликта, нормализации отношений между Россией и Украиной, а также стабилизацией ситуации на востоке Украины», — сказала Москалькова.
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