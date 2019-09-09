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Зеленский консультировался с европейскими политиками по передаче Цемаха

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Зеленский консультировался с европейскими политиками по передаче Цемаха

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский консультировался с некоторыми европейскими лидерами относительно передачи свидетеля по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) в 2014 году Владимира Цемаха.

«Я не могу вам сказать (фамилии, с кем консультировался — ред.), есть договоренность не раскрывать имен. Но могу подтвердить, что президент Зеленский имел консультации с некоторыми европейскими лидерами и все необходимые процедуры, на которых настаивала нидерландская сторона по Цемаху, были реализованы. Они имели возможность провести все, что хотели в рамках расследования», — сказал Ермак в интервью изданию «Украинская правда», опубликованном в понедельник.

Ермак считает, что освобождение Цемаха не станет причиной пересмотра отношений Украины с партнерами и отметил, что РФ и Нидерланды являются участниками многих международных договоров, предусматривающих предоставление помощи, участие в следствии. «Позиция наших партнеров, она же базируется не только на этом деле. Там есть комплекс аргументов, на которых держатся решения о санкциях. Не думаю, что освобождение Цемаха станет причиной пересмотра наших отношений с партнерами», — добавил помощник Зеленского.

Кроме того он усомнился, что Цемах является важным свидетелем. «Во-первых, я не знаю материалов следствия. По сути, вся эта информация, что Цемах является очень важным свидетелем и так далее, она идет из СМИ. Является ли он важным свидетелем, не является, это докажет суд. Тогда мы будем понимать, был ли он действительно важным».

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Напомним, что малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

MH-17, Владимир Цемах
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