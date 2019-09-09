Зеленский консультировался с европейскими политиками по передаче Цемаха

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский консультировался с некоторыми европейскими лидерами относительно передачи свидетеля по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) в 2014 году Владимира Цемаха.

«Я не могу вам сказать (фамилии, с кем консультировался — ред.), есть договоренность не раскрывать имен. Но могу подтвердить, что президент Зеленский имел консультации с некоторыми европейскими лидерами и все необходимые процедуры, на которых настаивала нидерландская сторона по Цемаху, были реализованы. Они имели возможность провести все, что хотели в рамках расследования», — сказал Ермак в интервью изданию «Украинская правда», опубликованном в понедельник.

Ермак считает, что освобождение Цемаха не станет причиной пересмотра отношений Украины с партнерами и отметил, что РФ и Нидерланды являются участниками многих международных договоров, предусматривающих предоставление помощи, участие в следствии. «Позиция наших партнеров, она же базируется не только на этом деле. Там есть комплекс аргументов, на которых держатся решения о санкциях. Не думаю, что освобождение Цемаха станет причиной пересмотра наших отношений с партнерами», — добавил помощник Зеленского.

Кроме того он усомнился, что Цемах является важным свидетелем. «Во-первых, я не знаю материалов следствия. По сути, вся эта информация, что Цемах является очень важным свидетелем и так далее, она идет из СМИ. Является ли он важным свидетелем, не является, это докажет суд. Тогда мы будем понимать, был ли он действительно важным».

Напомним, что малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.