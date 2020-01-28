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Труба подал иск о признании незаконным его увольнения с должности директора ГБР

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Труба подал иск о признании незаконным его увольнения с должности директора ГБР

Экс-директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба подал иск о признании незаконным президентского указа о досрочном прекращении его полномочий на посту директора ведомства.

«Подал иск в Верховный cуд о признании незаконным указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований. Снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп. Оценить его эффективность можно будет с течением времени. Однако должно быть правовое решение», — написал Труба в своем Telegram во вторник.

По его словам, ГБР стало вершиной его профессиональной карьеры. «Поэтому считаю, что досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку», — пояснил Труба.

Как сообщается на портале «Судебная власть Украины», Кассационный административный суд 27 января принял к рассмотрению исковое заявление Трубы «о признании противоправным и недействительным указа, признании противоправным и отмене указа, восстановления на работе», ответчиком значится президент Украины Владимир Зеленский.

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Как сообщалось, Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову, которая является народным депутатом фракции «Слуга народа» и возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.

Ранее Верховная Рада поддержала президентский законопроект № 2116 «О Государственном бюро расследований» по совершенствованию деятельности ГБР. В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращались полномочия действующего на тот момент главы ГБР Романа Трубы и его заместителей, и начинался процесс по перезапуску органа.

ГБР, Роман Труба
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