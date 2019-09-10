В Кремле не готовы говорить о дате нового обмена пленными с Украиной

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ планируется продолжить, но о сроках проведения следующего этапа пока говорить рано. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать», — сказал Песков, отметив, что это соответствует Минским договоренностям.
При этом представитель Кремля напомнил, что недавнему обмену предшествовала огромная скрупулезная подготовительная работа.
«Поэтому пока говорить о сроках следующего обмена, наверное, было бы преждевременно, но понимание, что нужно выходить на это, имеется», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее во вторник уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предположила, что новый обмен между Москвой и Киевом может состояться до конца текущего года.
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