Кремль заявил о работе над новым обменом заключенными с Украиной

Работа по дальнейшему обмену заключенными с Украиной продолжается. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление МИДа Украины о новом «масштабном обмене» в скором времени, передает РБК.
«В России были бы рады осуществить обмен всех на всех и это должно быть окончательной целью», — подчеркнул он. Он подтвердил, что «определенная работа в этом контексте продолжается». Детали работы над новым обменом рассказать журналистам Песков отказался.
Напомним, что ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия и Украина могут провести новый обмен удерживаемыми лицами уже на следующей неделе.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016