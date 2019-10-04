Кремль заявил о работе над новым обменом заключенными с Украиной

Работа по дальнейшему обмену заключенными с Украиной продолжается. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление МИДа Украины о новом «масштабном обмене» в скором времени, передает РБК.

«В России были бы рады осуществить обмен всех на всех и это должно быть окончательной целью», — подчеркнул он. Он подтвердил, что «определенная работа в этом контексте продолжается». Детали работы над новым обменом рассказать журналистам Песков отказался.

Напомним, что ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия и Украина могут провести новый обмен удерживаемыми лицами уже на следующей неделе.