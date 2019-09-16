Богдан пять раз неудачно звонил в Кремль

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан пять раз пытался связаться по телефону со своим коллегой, руководителем администрации президента России Антоном Вайно. Все попытки завершились неудачей, рассказал Богдан в интервью Би-би-си.
«Я набирал своего визави, звонил ему раз пять. Но в августе он был в отпуске. А в сентябре его секретари сообщили, что он пока не уполномочен со мной говорить», — пояснил он. Богдан отметил, что не связывался с другими представителями АП из-за «дипломатических правил».
При этом в целом контакты двух стран на высшем уровне руководитель офиса Зеленского оценил положительно: «Суть и интонация этих телефонных разговоров (между президентами, — Ред.) дают мне надежду на завершение военного конфликта».
Оценивая перспективы встречи лидеров стран в «нормандском формате», Богдан заявил, что «главный дипломат» в России, который будет принимать окончательное решение по этому вопросу, — президент. «Видимо, как и в Украине», — заключил глава офиса Зеленского.
Напомним, что президенты России и Украины после вступления Зеленского в должность провели несколько телефонных разговоров, после которых страны среди прочего впервые провели масштабный обмен заключенными.
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