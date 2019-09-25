У президента пока не видят возможности для прямых переговоров Зеленского с Путиным

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что на данном этапе переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможны только в рамках «нормандского формата».

Корреспондент программы «60» минут («Россия-1») «на полях» Генассамблеи ООН поинтересовался у Богдана, возможны ли переговоры Путина и Зеленского. «Мне кажется, они обязательно будут. Единственное — кто будет еще присутствовать на этих переговорах, вот вопрос», — ответил Богдан.

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду нормандский формат, он сказал: «Нормандский формат, конечно».

На просьбу уточнить, состоится ли саммит «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) в октябре, Богдан сказал: «Мы очень надеемся на это».

«Мы считаем, что можно решить (в рамках нормандского формата) все (все вопросы). Но это зависит в большей части от желания руководства России», — сказал шеф Офиса Зеленского.

На вопрос, наступило ли потепление в отношениях между Россией и Украиной, Богдан сказал: «Можно считать по-разному, но я вижу, что есть диалог, а диалог это уже первый шаг».