У президента пока не видят возможности для прямых переговоров Зеленского с Путиным

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что на данном этапе переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможны только в рамках «нормандского формата».
Корреспондент программы «60» минут («Россия-1») «на полях» Генассамблеи ООН поинтересовался у Богдана, возможны ли переговоры Путина и Зеленского. «Мне кажется, они обязательно будут. Единственное — кто будет еще присутствовать на этих переговорах, вот вопрос», — ответил Богдан.
На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду нормандский формат, он сказал: «Нормандский формат, конечно».
На просьбу уточнить, состоится ли саммит «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) в октябре, Богдан сказал: «Мы очень надеемся на это».
«Мы считаем, что можно решить (в рамках нормандского формата) все (все вопросы). Но это зависит в большей части от желания руководства России», — сказал шеф Офиса Зеленского.
На вопрос, наступило ли потепление в отношениях между Россией и Украиной, Богдан сказал: «Можно считать по-разному, но я вижу, что есть диалог, а диалог это уже первый шаг».
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