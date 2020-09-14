Богдан уверен в существовании «определенных договоренностей» Ермака с РФ

Экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан отмечает, что у него нет документального подтверждения «определенных договоренностей» нынешнего руководителя ОП Ермака с представителями Российской Федерации, но уверен в их существовании.
«Определенные договоренности с россиянами, подписанные Ермаком, о которых я говорил, они опубликованы официально, в СМИ. И, конечно, об их наличии уже знают все. А договоренности о других пунктах — мне известно, что такие договоренности есть. Отображены ли они на бумаге и есть ли у меня копия таких договоренностей на бумаге? Нет. Но в существовании таких договоренностей я уверен», — сказал он журналистам перед зданием ГБР в понедельник утром, передает Интерфакс-Украина.
Говоря о ситуации вокруг «вагнеровцев», Богдан отметил, что всю информацию, которой владеет, он расскажет следствию. «И это дело следствия — найти человека, который сорвал эту операцию, и доказать его вину в суде», — указал он.
По его мнению, «на данном этапе развития Украины» следствие не заинтересовано расследовать данное дело. «Но просто существование таких фактов всегда связано со многими следами, и даже через пять лет эти следы можно восстановить, установить, зафиксировать, и в дальнейшем, через какое-то время, я уверен, что это дело будет иметь судебную перспективу», — подчеркнул Богдан.
Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан прибыл на допрос в Госбюро расследований, куда его вызвали в качестве свидетеля.
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